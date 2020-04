Protest kolejkowy w sprawie aborcji. Zobacz zdjęcia z akcji zorganizowanej przez aktywistów z Opola

- Uczestnicy stali w kolejce do sklepu zachowując bezpieczną, dwumetrową odległość. Nie było więc mowy o łamaniu ograniczeń wprowadzonych na czas walki z epidemią - mówi Małgorzata Kulczycka, feministka i prezeska działającej w Opolu Manufaktury Inicjatyw Różnorodnych. - Były czarne parasolki, które stały się symbolem sprzeciwu oraz hasła, które nie pozostawiają wątpliwości, o co walczymy. Nie damy sobie zamknąć ust.

Koalicja Obywatelska i Lewica domagały się w czwartek (16 kwietnia) odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu, ale te wnioski zostały odrzucone. Ostatecznie został on skierowany przez posłów do dalszych prac w komisjach sejmowych.

Obecnie aborcja w Polsce dopuszczalna jest w trzech przypadkach:

gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety,

gdy jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu,

gdy ciąża jest następstwem gwałtu.

Projekt zaprezentowany przez Kaję Godek przewiduje, że wady płodu nie będą przesłanką do wykonania legalnej aborcji.

- Uważam, że bestialstwem jest zmuszanie kobiet do tego, by rodziły nieuleczalnie chore dzieci - mówi Małgorzata Kulczycka, opolska feministka. - Jeśli kobieta podejmie taką decyzję, ma do tego prawo. Ale nie wolno nikogo do tego zmuszać.

Aktywiści w całym kraju mają ograniczone możliwości manifestowania, z uwagi na obostrzenia wprowadzone w obliczu walki z epidemią. Mimo to starają się, na znak sprzeciwu, eksponować symbole oporu, m.in. czarną parasolkę czy czarny ubiór. Wywieszają też transparenty.