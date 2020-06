Protest Młodzieżowego Strajku Klimatycznego przed kuratorium w Opolu. Na miejsce zjechała policja

Protest Młodzieżowego Strajku Klimatycznego odbył się w czwartek (25.06.2020) przed Kuratorium Oświaty w Opolu. Młodzi aktywiści żądają wprowadzenia do polskich szkół edukacji klimatycznej. Wcześniej wystosowali list w tej sprawie do ministerstwa. - Do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi - mówią.

Mirela Mazurkiewicz