Protest pod niemieckim konsulatem w Opolu. Poszło o elektrownie atomowe. Aktywiści sprzeciwiają się ich zamykaniu Krzysztof Marcinkiewicz

Organizacje ekologiczne spotkały się pod Konsulatem Niemieckim w Opolu, by zaprotestować przeciwko zamykaniu niemieckich elektrowni atomowych. - To, co robi rząd Niemiec, uderza w zdrowy rozsądek i naukę - mówili aktywiści.