Protest pod opolskim kuratorium. Manifestanci „przybili” swoje postulaty do drzwi do urzędu

Wśród planowanych zmian w prawie oświatowym największe emocje budzi zwiększona rola kuratorów oświaty, co – jak twierdzą przeciwnicy tzw. Lex Czarnek – mogłoby doprowadzić do uzależnienia szkoły od rządu. Według ministerstwa chodzi jednak o to, by zapobiec rozprzestrzenianiu się w szkołach niestosownych treści.

Manifestanci zwracali także uwagę, że jeśli planowane zmiany wejdą w życie, to kuratorzy będą mieli decydujący wpływ na powoływanie i zwalnianie dyrektorów szkół. Ich zdaniem, podważy to autonomię i niezależność placówek.