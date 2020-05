Protest przedsiębiorców w Warszawie. Poseł Witold Zembaczyński chce, by policja wytłumaczyła się z użycia siły i gazu

- Jestem nad wyraz oburzony postępowaniem funkcjonariuszy - mówi Witold Zembaczyński, poseł KO i wiceprezes Nowoczesnej. - Stąd moja interwencja poselska. Domagam się od komendanta głównego policji wyjaśnień kto wydał rozkazy o użyciu wobec protestujących siły i gazu łzawiącego, kto wydał polecenie takiego traktowania obywateli. Ci ludzie byli przetrzymywani na komisariatach przez wiele godzin, a potem wypuszczani późnym wieczorem lub w nocy, gdy często nie mieli już jak wrócić do Warszawy. A to właśnie tam mieli swoje środki transportu - opisuje.

- Co więcej, mundurowi oprócz wystawiania mandatów zamierzają skierować do sanepidu wnioski o ukaranie protestujących. Zapewnimy im pomoc prawną. Z rozmów z przedsiębiorcami wiem też, że ci nie dadzą się złamać. I ja deklaruję, że będę im towarzyszył na kolejnych pokojowych spacerach - zapowiada poseł KO.

Ta sytuacja to przykład na to, co się może wydarzyć, gdy państwo rzuca ostry cień mgły na obywateli. To, że do takich wydarzeń doszło dowodzi, że państwo pod rządami PiS jest państwem bezradnym - uważa Witold Zembaczyński.

Poseł KO przyznaje, że nie liczy na rzeczowe odpowiedzi. - O cokolwiek byśmy nie zapytali, zawsze w odpowiedzi otrzymujemy bełkot. Mimo to trzeba podejmować takie działania. Pozostaje po nich administracyjny ślad. I po zmianie władzy będzie to podstawa do rozliczania tych, co zatwierdzali takie akcje, jak działania policji na proteście przedsiębiorców - mówi.