Protest w obronie sądów Opole 2019 - Dziś sędziowie, jutro Ty! "PiS przywraca w Polsce ustrój totalitarny"

- Spotykamy się tu, podobnie jak w blisko 200 innych miastach, by bronić nie tylko sędziów, ale tak naprawdę chcemy chronić nas, zwykłych ludzi. Władza próbuje bowiem usunąć ostatnią barykadę przed wprowadzeniem totalitarnego ustroju - wolne i niezależne sądy, których przedstawiciele uparcie bronią konstytucji i praworządności - tłumaczy Małgorzata Besz-Janicka, działaczka opolskich struktur Komitetu Obrony Demokracji, współorganizatorka manifestacji.

W regionie protestujący zebrali się też między innymi w Nysie, Kędzierzynie-Koźlu czy Kluczborku. W tej ostatniej miejscowości ponad 100 rozpoczęło protest pod tamtejszym sądem, by - po wspólnym przemarszu - zakończyć go na kluczborskim rynku. - To niesamowite, jak ludzie potrafią się jednoczyć w ważnej sprawie. Wiemy, że musimy tu być, musimy wychodzić na ulice i w pokojowy sposób pokazywać niezgodę wobec tego, co się dzieje - mówi pani Andżelika, mieszkanka miasta.