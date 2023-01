Prowadzisz agencję zatrudnienia? Do 31 stycznia musisz złożyć sprawozdanie

Jak wynika z danych WUP, w roku 2021 agencje zatrudnienia zarejestrowane w województwie opolskim skierowały do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych 48,5 tys. osób, w tym 590 cudzoziemców. Najczęściej oferowano pracę w Holandii, Niemczech i w Austrii. Natomiast za pośrednictwem opolskich agencji zatrudnienia 6119 osób podjęło pracę w Polsce.

Wraz z końcem stycznia mija termin złożenia informacji do WUP o działalności agencji w 2022 r. To ważne, bo niewypełnienie tego obowiązku skutkuje wykreśleniem podmiotu z rejestru agencji, co w praktyce oznacza utratę uprawnień do prowadzenia działalności.

Wojewódzki Urząd Pracy pomaga agencjom w wypełnieniu sprawozdania. Zorganizowano spotkanie informacyjne on-line, które cieszyło się dużym zainteresowaniem. Ponadto pracownicy WUP udzielają stale informacji.

Najczęstsze błędy popełniane przy składaniu sprawozdań to: podpisanie ich przez osobę niemającą uprawnień do reprezentowania firmy, wypełnienie niezgodnie z posiadanym certyfikatem lub nieprawidłowa forma przesłania sprawozdania.