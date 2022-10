Przebudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Rogów Opolski - Dąbrówka Górna. Drogowcy zamkną węzeł autostradowy "Opole Południe"

Przebudowa drogi krajowej nr 45. Czasowe zamknięcie węzła "Opole Południe"

Ze względu prace związane z budową ronda zamknięty zostanie węzeł autostradowy "Opole Południe" i tak będzie do końca listopada.

Przebudowa drogi krajowej nr 45. Zakres inwestycji

W ramach prac wzmocniona zostanie konstrukcja jezdni wraz z dostosowaniem jej do nośności 11,5 t/oś. Na skrzyżowaniu DK45 z drogami w kierunku Rogowa Opolskiego i miejscowości Posiłek powstało już rondo, natomiast trwa budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu DK 45 z łącznicą węzła autostradowego.

Całe zadanie obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 45 na odcinku dwóch kilometrów od zjazdu na Rogów Opolski do węzła "Opole Południe".

Ponadto zostaną wykonane fragmenty równoległych dróg dojazdowych do pól - w miejsce dotychczas istniejących zjazdów bezpośrednich, zamontowane będzie oświetlenie drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

- Powstanie także parking drogowy wraz z miejscem do ważenia i kontroli samochodów ciężarowych - mówi Agata Andruszewska.

Przebudowa drogi krajowej nr 45 Krapkowice - Rogów Opolski

GDDKiA w Opolu szykuje się też do rozbudowy DK45 pomiędzy Krapkowicami a Rogowem Opolskim. To odcinek o długości 6,6 kilometra, będący już w nie najlepszym stanie technicznym, na którym dochodzi do wielu tragicznych wypadków.