Przebudowa mostu pieszego z Pasieki na Wyspę Bolko. Wkrótce montaż nowych kładek [ZDJĘCIA]

Przebudowa mostu pieszego im. Ireny Sendlerowej z Pasieki na Wyspę Bolko rozpoczęła się jesienią minionego roku. Jej owocem ma być zwiększenie przepustowości konstrukcji, bowiem zdarzało się, że dochodziło tam do kolizji rowerzystów z pieszymi.

Rzecznik MZD wskazuje, że trwa czyszczenie ostatnich elementów przeprawy. - Potem most malowany jest farbą antykorozyjną. Docelowo całość będzie zielona, jak przed przebudową – zapowiada.

W ramach inwestycji konstrukcja zyska też nowe oświetlenie. Koszt całości to około 10 mln zł. Przebudowa mostu im. Ireny Sendlerowej ma być zakończona w drugiej połowie tego roku.

Most pieszy łączący Pasiekę z Wyspą Bolko powstał w latach 30. XX wieku. Niemcy wysadzili go podczas wojny, ale część oryginalnej przeprawy przetrwała do dziś i znajduje się po stronie Pasieki, kończąc się na wysokości tarasów widokowych. Te są już częścią nowej przeprawy, która powstała w latach 60.