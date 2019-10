Przebudowa mostu z Pasieki na Wyspę Bolko w Opolu. Mieszkańcy: Zanieczyszczenia spadają do Odry! [ZDJĘCIA]

- Tymczasem we wtorek po południu przechodziłem przez most i nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Część bliżej Wyspy Bolko niby zabezpieczona jest płachtami, ale na rzece w jej okolicy widoczny jest kożuch zanieczyszczeń! – alarmuje mężczyzna.

Pan Mateusz zaznacza, że rozmawiał w tej sprawie z robotnikami. – Usłyszałem, że to tylko drobiny piasku wykorzystywanego do oczyszczania elementów konstrukcji. Nawet jeśli tak jest, to wraz z nim do wody musiały spaść drobiny rdzy oraz starej farby – uważa.

- Zresztą, sama płyta mostu jak tak pełna piachu, że wystarczy silniejszy podmuch wiatru, by wszystko spadło do wody. Strach pomyśleć co będzie, gdy most będzie malowany na nowo. Jeśli nic się nie zmieni, to farba będzie ściekać do wody – przekonuje pan Mateusz.

Adam Leszczyński, rzecznik MZD, podkreśla, że wykonawca prac na moście z Pasieki na Wyspę Bolko zobligowany został do lepszego zabezpieczenia inwestycji, tak aby opiłki nie wpadały do Odry.

- Ma zrobić to jak najszybciej – deklaruje.