Przebudowa polderu Żelazna. Wody Polskie ogłosiły przetarg

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (oddział Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) poinformował, że I etap przebudowy polderu Żelazna nie jest zagrożony, a 24 stycznia ukazało się ogłoszenie o przetargu.

„Obecnie trwa realizacja procedury zamówienia publicznego, które wyłoni wykonawcę prac budowlanych. Termin zgłaszania ofert upływa 25 lutego. Umowa zawarta z wykonawcą będzie obowiązywała do końca stycznia 2023 r. Jest to jednocześnie termin zakończenia inwestycji” - zapewnił w piśmie do nto Łukasz Lange.