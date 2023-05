Przebudowa ul. 1 Maja w Opolu. Jest chętny na budowę prawoskrętu pomiędzy ul. Krakowską a Kołłataja. Ma on pomóc w rozładowaniu korków Sławomir Draguła

Jedna firma zgłosiła się do przetargu na rozbudowę ul. 1 Maja w Opolu przy dworcu PKP. BEST OPEBEL zaproponował za wykonanie inwestycji 890 tys. złotych, miasto ma na ten cel w budżecie nieco ponad 800 tys. Co teraz?