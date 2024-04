Przebudowa ulicy Krapkowickiej w Opolu jest na finiszu. Pierwsi kierowcy już po niej jeżdżą Sławomir Draguła

Gotowy jest już wiadukt i prawie kilometrowy odcinek ul. Krapkowickiej w Opolu. Zamontowane jest oznakowanie pionowe, teraz musi zostać namalowane jeszcze te poziome. Choć to wciąż plac budowy, to niektórzy kierowcy już jeżdżą po przebudowanym odcinku mimo, iż jest to zabronione.