Przebudowa ulicy Staromiejskiej w Opolu. Zniszczony asfalt i betonowe płytki zastąpi kamienna kostka

Stary, zniszczony asfalt i betonowe płytki zastąpi nowiutka kamienna kostka, która podkreśli historyczny charakter tego miejsca.

W pierwszym etapie wykonawca prowadzi prace na odcinku od ul. Osmańczyka do ul. Krupniczej i on jest zamknięty dla ruchu - informuje Adam Leszczyński, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. - Potem weźmie na tapetę odcinek od ul. Krupniczej do pl. św. Sebastiana.