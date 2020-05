Przeciążony bus przewoził ładunek przekraczający 800 proc. normy!

To miała być rutynowa kontrola na obwodnicy Malni i Choruli. Funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego dali sygnał do zatrzymania się kierowcy dostawczego busa.

Na tym nie koniec. Z dowodu dowodu rejestracyjnego wynikało, że dopuszczalna masa całkowita pojazdu wynosiła 3500 kg, przy czym masa samego busa to 3050 kg. To dawało możliwość załadowania towaru o masie nie przekraczającej 450 kg. Tymczasem waga wskazała, że bus waży 7100 kg. Masa ładunku przekraczała 4 tony, co daje ponad 800 proc. normy.