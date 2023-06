Przed nami długi weekend. Opolska policja strzeże bezpieczeństwa i przypomina, jak o nie dbać. Oto najważniejsze zasady

Okres długiego weekendu, ale także zbliżających się wakacji, nieodłącznie wiąże się z wyjazdami.

Ważne jest także to, aby prawidłowo zabezpieczyć przewożony ładunek.

- Nawet nasz telefon komórkowy, który waży kilkaset gram w chwili zdarzenia drogowego z prędkością 90 km/h, może ważyć nawet 10 kilogramów! – wyjaśnia asp. Adrian Stasina.

Bardzo istotne jest też, aby dzieci przewożone były w fotelikach lub innych urządzeniach przytrzymujących.

- Czas długiego odpoczynku sprzyja również pojawieniu się nieodpowiedzialnych kierujących, którzy siadają za kierownicę pod wpływem alkoholu – mówi asp. Adrian Stasina. - Tylko w tym roku do końca maja na terenie województwa opolskiego zatrzymano blisko 1300 kierujących po spożyciu alkoholu. Niestety, mimo zaostrzenia kar jest to trend wzrostowy. W porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku zatrzymano ich blisko 100 więcej.

Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem zagrożonym karą do 2 lat pozbawienia wolności. Wiąże się również z obligatoryjnym zakazem prowadzenia pojazdów na okres 3 lat.

- W trakcie trwania długiego weekendu pamiętajmy również o niechronionych uczestnikach ruchu drogowego, czyli o rowerzystach – mówi policjant. - Tylko w tym roku na terenie województwa opolskiego doszło do 30 wypadków i 66 kolizji z udziałem rowerzystów, gdzie 29 osób zostało rannych, a jedna osoba zginęła.

Ładna pogoda powoduje, że na drogi wyjeżdża więcej motocyklistów.

- Na terenie województwa opolskiego w tym roku doszło do 6 wypadków drogowych z udziałem motocyklistów, gdzie 6 osób zostało rannych – informuje asp. Adrian Stasina. - Głównymi przyczynami tych zdarzeń były nadmierna prędkość, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu oraz nieudzielenie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu.

Jak zabezpieczyć mieszkanie lub dom przed urlopem

Wyjeżdżając na weekend lub na wakacje należy też zadbać o zabezpieczenie mieszkania czy domu.

- Przede wszystkim powinniśmy zamknąć wszystkie drzwi i okna, w tym drzwi tarasowe i balkonowe. Nie zostawiać ich rozszczelnionych i nie chować klucza pod wycieraczką – instruuje starszy sierżant Marta Białek, z zespołu prasowego KWP w Opolu.

Warto też zainwestować w dobre, atestowane zamki oraz żaluzje okienne i zadbać o to, żeby nasza posesja była w prawidłowy sposób oświetlona.

- Podczas nieobecności nie zostawiajmy wartościowych sprzętów oraz dużej gotówki w domu – mówi st. sierż. Marta Białek. - O tym, że wyjeżdżamy, nie informujmy na portalach społecznościowych, bo to idealna informacja dla przestępców.

Najlepszym zabezpieczeniem domu czy mieszkania jest zaufany sąsiad.

- Jeśli jest on na tyle zaufany, to możemy mu wręczyć klucze do naszego mieszkania, aby podczas naszej nieobecności od czasu do czasu otworzył okna, zaświecił światło i dał sygnał, że dom nie stoi pusty – dodaje policjantka.

Jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w Internecie

Podkomisarz Dariusz Świątczak, rzecznik prasowy KWP w Opolu, zwraca uwagę na kwestię bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w świecie internetowym.

- W czasie wolnym dzieci spędzają więcej czasu w Internecie, łączą się ze znajomymi, grają w gry, korzystają z komunikatorów, z mediów społecznościowych. Czasami generuje to różnego rodzaju zagrożenia – mówi podkom. Dariusz Świątczak.

W przestrzeni internetowej można stać się ofiarą przestępstwa, choćby hejtu, może też zupełnie nieświadomie stać się sprawcą takiego przestępstwa.

- Dwa tygodnie temu nasi policjanci zapukali do drzwi nastolatka z województwa śląskiego, który za pośrednictwem portalu społecznościowego poinformował o alarmie bombowym w jednym z marketów na terenie Opolszczyzny. Doszło do ewakuacji kilku takich marketów – relacjonuje oficer prasowy. - Nastolatek myślał, że w Internecie jest bezkarny i anonimowy. Okazało się, że wcale nie. To też sygnał do rodziców. Internet to nie jest miejsce, gdzie nasze dzieci mogą być pozostawione bez opieki.

Bezpieczeństwo w wodzie i nad wodą

O bezpieczeństwo nad Jeziorami Turawskimi dbają policyjni wodniacy.

- Nasze ogniwo działa od 29 maja do prawdopodobnie do połowy września, wszystko zależy od warunków pogodowych. Nasze zadanie to przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą, zarówno tych na plaży, jak i tych korzystających ze sprzętu wodnego: motorówek, skuterów wodnych, materacy, kajaków – informuje aspirant sztabowy Marek Kaczor, kierownik ogniwa wodnego policji w Turawie. – Współpracujemy też z ratownikami i z Państwową Strażą Rybacką.

Na przykład w ostatnim czasie policjanci prowadzili akcję z PSR, bo zaczął się sezon połowu sandacza.

- Wędkarze wiedzą, że sandacz w pierwszych dniach bierze dość mocno, niektórzy nie przestrzegają przepisów odnośnie ilości złowionych ryb – wyjaśnia asp. sztab. Marek Kaczor. - Nałożyliśmy kilka mandatów karnych.

Warto pamiętać, iż wypływając na jezioro, cała załoga statku nie tylko sternik, musi być trzeźwa. Policjanci sprawdzają stan trzeźwości osób pływających po akwenach.

O bezpieczeństwo Opolan dbają też policjanci z drużyny rowerowej, którzy codziennie pokonują od 30 do 60 km i w okresie wakacyjnym są wszędzie tam, gdzie ludzie masowo odpoczywają.