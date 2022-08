Przed nami kolejna fala pandemii. Martwi to jednak jedynie lekarzy, bo mieszkańcy zagrożenia już nie odczuwają

17 sierpnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o rekordowych 7175 dziennych przypadkach zakażeniach w naszym kraju, co jest najwyższym wynikiem od kilku miesięcy. Niepokojąco wygląda także liczba 25 zmarłych pacjentów. Jak podkreślają epidemiolodzy, były to osoby przede wszystkim w podeszłym w wieku i z chorobami współistniejącymi.

Obecnie na 23-łóżkowym oddziale w Opolu przebywa 13 chorych zakażonych koronawirusem. Już teraz lekarze zauważają, że wkrótce może zabraknąć miejsc. Szczególnie, że szpitale tymczasowe zostały zlikwidowane, a łóżka covidowe wygaszone.

- Widzimy, że kolejna fala dotarła już do Polski, ale na szczęście nie ma jeszcze takich groźnych skutków, jak poprzednie fale. Przede wszystkim dlatego, że dominujący obecnie wariant Omikron nie jest tak groźny jak wariant Delta. Teraz to chorzy zwykle z dużo lżejszym przebiegiem zakażenia, rzadko zagrażającym życiu. Na szczęście lekarze coraz rzadziej muszą też używać respiratorów – chorzy dobrze radzą sobie bez tego rodzaju wspomagania oddychania. A dodatkowo nasza odporność jest większa czy to po zachorowaniu, czy po zaszczepieniu się – wskazuje dr Błudzin.