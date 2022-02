Przed nami kolejny Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. Motyw przewodni to kpt. Henryk Flame i jego żołnierze. Trwają zgłoszenia

Przewidziano trzy kategorie wiekowe: szkoły podstawowe (od 6. klasy), szkoły ponadpodstawowe, dorośli. Test będzie składał się z 30 pytań o różnym poziomie trudności. Z patronem edycji będzie związane aż 20 z nich.

- Aby ułatwić uczestnikom przygotowanie, praktykowane jest wskazywanie patronów poszczególnych edycji testu. Są nimi uczestnicy powojennego powstania związani w jakiś sposób z Opolszczyzną. W tym roku wydarzeniu będą patronowali powojenni partyzanci NSZ z Beskidu Śląskiego i Żywieckiego znani, jako „żołnierze Bartka”. - informują organizatorzy. - Kilka miesięcy temu przypadała 75. rocznica mordu "bartkowców" dokonanego przez NKWD/UB w ramach operacji „Lawina”. Z kolei w tym roku będzie 75. rocznica zabójstwa ich dowódcy kpt. Henryka Flamego.

We wrześniu 1946 r. ok. 100 członków Zgrupowania zostało skrytobójczo zamordowanych w trzech miejscach na terenie Opolszczyzny, w Barucie, Starym Grodkowie i Malerzowicach Wielkich. Stało się to za sprawą prowokacji stalinowskiej, gdyż do beskidzkiego zgrupowania przeniknął agent UB, który deklarował, że zakonspirowanym żołnierzom pomoże przedostać się do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Wszystko to okazało się tragicznym w skutkach kłamstwem. Dotychczas IPN odnalazł szczątki około 60 osób, z czego zidentyfikowano kilkanaście.