Przed wigilią 35-latek napadł na sklep spożywczy w Tarnowie Opolski. Teraz mieszkańcowi powiatu strzeleckiego 12 lat więzienia

W piątek, 23 grudnia mężczyzna wtargnął do jednego ze sklepów w Tarnowie Opolskim, po czym zażądał od sprzedawcy wydania pieniędzy z kasy. Groził mu przy tym nożem. Przestraszony sprzedawca przekazał mu kilkaset złotych. Po dokonaniu rozboju złodziej przebrał się w pobliżu pobliskiego cmentarza, gdzie porzucił nóż i ubrania.

- Do tej sprawy zostali zaangażowani policjanci pionu kryminalnego z komendy miejskiej w Opolu. Zebrane przez nich informacje wskazywały, że mężczyzna dobrze przygotował się do napadu - był zamaskowany i wszedł do sklepu w chwili, gdy w środku nie było żadnego klienta. To zdecydowanie nie ułatwiło procesu jego identyfikacji – opowiada nto.pl asp. Agnieszka Nierychła, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu.