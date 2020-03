Przedsiębiorca z Ozimka wozi seniorom zakupy do domów i opłaca rachunki. Robi to za darmo!

Ryszard Gajda był jednym z kandydatów w lutowych wyborach na burmistrza Ozimka. Szefem gminy nie został, ale nie ostudziło to jego zapału do tego, by pomagać innym.

- Zamysł był taki, że działamy na terenie Ozimka i pobliskich miejscowości, ale dzwonią do nas też ludzie z ościennych gmin, m.in. z Turawy, Zawady, a nawet z Opola. Nie mamy serca odmówić, dlatego w miarę możliwości jeździmy i tam - mówi przedsiębiorca, który prowadzi w Ozimku lokal gastronomiczny. - Seniorzy dzwonią do nas i mówią, czego potrzebują. Zwykle jest to pieczywo, woda, środki przeciwbólowe... Na zakupy wykładamy z własnych pieniędzy, a senior płaci nam za nie przy odbiorze. Za dowóz nie doliczamy ani złotówki.