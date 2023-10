Przedstawiciele opolskiej ochrony zdrowia popierają kandydaturę prof. Marcina Lorenca do Senatu. Łączy środowisko medyczne i techniczne

- Z politechniką współpracujemy już od wielu lat, ale te ostatnie cztery lata były intensywnym czasem z pomysłami. Rektor to przede wszystkim umysł ścisły, politechniczny co jest niezwykle ważne. Przede wszystkim to osoba, która łączy wiele różnych środowisk, nie zamyka się tylko na obszar środowiska naukowego, ale stara się działać również we współpracy z różnymi środowiskami, organizacjami, instytucjami, przedsiębiorcami. To jest niezwykle istotne - wylicza Łukasz Żmuda.