Przedstawienie i góra prezentów na noworocznym spotkaniu opolskich rodzin zastępczych w Teatrze Lalki i Aktora.

- Przygotowaliśmy to wydarzenie, by zintegrować zarówno dzieci, jak i rodziców z rodzin zastępczych. Chcieliśmy, by mogli się oni poznać, wymienić doświadczeniami, porozmawiać na łączące ich tematy - tłumaczy Alicja Nowak, koordynator rodziny i pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.

Wydarzenie rozpoczęło się od spektaklu "Wielkie mi coś". Po nim najmłodsi spotkali się z aktorami, mogli również zobaczyć scenę, a także poznać teatr od kuchni.

Jak podkreśla Monika Kluf, rzeczniczka starostwa w Opolu, w powiecie opolskim działa obecnie 115 rodzin zastępczych.

- Naszym zadaniem jest ich wspieranie, co robimy poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Nasz PCPR skutecznie sięga też po fundusze unijne, na przykład na poszerzenie wachlarza porad u specjalistów, z którymi rodzice zastępczy mogą się konsultować. Trzeba robić wszystko, by jak najmniej dzieci trafiało do domów dziecka, dlatego tworzenie nowych rodzin i współpraca z tymi, które już są, jest taka ważna.