Przedwojenna parowozownia i inne opolskie budynki kolejowe niszczeją. Czy jest szansa na ich ratunek?

Parowozownia w Groszowicach ma około 150 lat

Parowozownia w Groszowicach to świadek gwałtownego rozwoju kolei od drugiej połowy XIX wieku do początku XX wieku. Hala wachlarzowa (na której nadal widać rdzewiejący napis "Wagonownia") to najbardziej widowiskowy obiekt, w którym prowadzono naprawę taboru kolejowego.