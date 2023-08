Przedwojenne Opole na kolorowych pocztówkach. Tak kiedyś wyglądało centrum miasta. Dzisiaj takiego Opola już nie ma

Opole to miasto o bogatej, ponad 800-letniej historii. Na przestrzeni ośmiu wieków miasto historyczna stolica Górnego Śląska przeszła wiele przemian.

Na szczęście dawne architektoniczne wizytówki Opola, których już dzisiaj nie ma, przetrwały do dzisiaj dzięki archiwalnym zdjęciom i pocztówkom.

Wiele dawnych opolskich budowli nie przetrwało do naszych czasów. Ale nie wszystkie zostały zniszczone w 1945 roku. Wiele monumentalnych budynków, wizytówek przedwojennego Opola, takich jak Zamek Piastowski czy nowa synagoga opolska, zniknęło z panoramy miasta w okresie międzywojennym, gdy jeszcze nazywało się Oppeln.

Dzisiaj prezentujemy opolski kolorowe pocztówki. Dzięki nim możecie się przekonać, jak wyglądało centrum Opola przed II wojną światową, a jak wygląda teraz.

Co możemy zobaczyć na pocztówkach? Co stało się z uwiecznionymi na nich budynkami? Co dzisiaj stoi w ich miejscu w Opolu? Zobaczcie w galerii!