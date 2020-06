Przegląd prasy 10.06.2020 Opole, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Opola

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Opole 10.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Pomysłodawcą i założycielem przestępczego procederu był, według prokuratury Paweł L., 34–letni mieszkaniec Opola. Zatrudnione przez niego prostytutki miały działać nie tylko w klubie, ale w całym mieście.

Czynne kąpieliska w Opolu 10.06.2020. Szukasz miejsca, w Opolu, gdzie można spędzić czas na świeżym powietrzu? W Polsce sezon na otwarte kąpieliska trwa od 1 czerwca do 30 września. Chcesz mieć pewność, że Twoje ulubione kąpielisko w Opolu jest już otwarte? Sprawdź, czy znajduje się na naszej liście czynnych kąpielisk. Zobacz, jakie warunki panują na kąpieliskach w Opolu. Podajemy ważne informacje dotyczące kąpielisk w Opolu. Kąpielisko to świetne miejsce do spędzenia czasu z bliskimi nad wodą. Sprawdź na naszej liście, które kąpieliska są otwarte w Opolu.