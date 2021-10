Przegląd prasy 1.10.2021 Opole, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Opola

Okazją do świętowania było 70-lecie Opolskiego Związku Lekkiej Atletyki. Podczas mityngu "Od młodzika do Olimpijczyka" zaprezentowano Stadion im. Opolskich Olimpijczyków w nowej odsłonie.

Ratownicy medyczni pracujący na SOR-ach przy ul. Katowickiej i Witosa w Opolu przyłączyli się do ogólnopolskiego strajku pracowników medycznych. Tylko w piątek zwolnienia lekarskie złożyło dziewięciu ratowników.

Październik, podobnie jak wrzesień, to czas, kiedy w ogrodach jest sporo pracy. Trzeba zakończyć jeden sezon i przygotować się do zimy, a nawet wiosny. Podpowiadamy, co koniecznie trzeba zrobić w ogrodzie w październiku.