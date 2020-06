Przegląd prasy 12.06.2020 Opole, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Opola

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Opole 12.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Burze z opadami deszczu, miejscami od 20 do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h - prognozuje na piątkowy wieczór Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami możliwy jest grad. Ostrzeżenie zostało wydane dla ośmiu powiatów: brzeskiego, kluczborskiego, krapkowickiego, namysłowskiego, oleskiego, opolskiego oraz miasta Opola i strzeleckiego.

Wydział Nauk o Zdrowiu powstanie na uniwersytecie po włączeniu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu w jego struktury. To będzie 12. wydział na opolskiej uczelni.