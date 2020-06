Przegląd prasy 13.06.2020 Opole, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Opola

Opolscy strażacy usuwają skutki sobotniej burzy nad regionem. Do tej pory wyjechali do 30 interwencji, połowa z nich ma miejsce w powiecie strzeleckim.

Policja ustala okoliczności wypadku, do którego doszło po godzinie 16.00 w Folwarku pod Opolem. W zderzeniu brał udział mercedes - bus Służby Ochrony Państwa z kolumny prezydenta i osobowy opel, którym jechała rodzina.

Janusz Kowalski i Kamil Bortniczuk, opolscy posłowie prawicy, podkreślali, że na wiecu Rafała Trzaskowskiego chcą go zapytać o odpowiedź na pięć pytań, m.in. w temacie tego, czy zamierza zlikwidować 500 plus. Gdy pojawili się na placu Wolności, zgromadzeni zaczęli buczeć: "Przynosicie wstyd Opolu i regionowi!"

W sobotę, 13 czerwca o godzinie 10.00 w kościele seminaryjnym w Opolu trzech kleryków piątego roku z opolskiego Wyższego Seminarium Duchownego otrzyma świecenia diakonatu. Oto ich sylwetki.

Klienci Komercyjnych Linii Autobusowych LUZ z Opola narzekają, że są wystawiani do wiatru, a przewoźnik się z nimi nie liczy. - Zamiast słowa "przepraszam" usłyszałem jedynie opryskliwy komentarz - mówi jeden z nich.

W niedzielę wchodzi w życie wakacyjny rozkład jazdy pociągów. Wracają też kolejne składy, których kursowanie zawieszono w związku z epidemią koronawirusa. Będzie też autobusowa komunikacja zastępcza.

Burze z opadami deszczu, miejscami od 20 do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h - prognozuje na piątkowy wieczór Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami możliwy jest grad. Ostrzeżenie zostało wydane dla ośmiu powiatów: brzeskiego, kluczborskiego, krapkowickiego, namysłowskiego, oleskiego, opolskiego oraz miasta Opola i strzeleckiego.