Przegląd prasy 14.01.2022 Opole. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Opola

W nocy z czwartku, 13 stycznia na piątek, 14 stycznia zmieni się organizacja ruchu w rejonie ulic 1 Maja i Armii Krajowej w Opolu. Ma to związek z budową centrum przesiadkowego "Opole Główne". Zobacz postęp prac na tej ważnej inwestycji oraz to, jak zmieni się plac przed dworcem PKP.

Pięknie oświetlony obiekt stopniowo gaśnie i to dosłownie. Czytelnik poinformował nas kilka tygodni temu, że z ponad 20 lamp sprawna jest tylko jedna. Ostatnio i ona zgasła. Co na to ratusz?