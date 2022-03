Przegląd prasy 21.03.2022 Opole. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Opola

Około 200 opolskich motocyklistów spotkało się w niedzielę pod opolskim ratuszem, by wyruszyć stąd na spotkanie wiosny.

Magazyn w Turawa Park (ul. Dębowa 1, Zawada) to niezwykły przykład oddolnej działalności mieszkańców regionu. Od trzech tygodni darczyńcy przywożą produkty niezbędne do życia, a wolontariusze poświęcają swój czas, by wesprzeć tę cenną inicjatywę. Nie ma tam szefów, każda osoba z dobrymi chęciami i pomysłami jest mile widziana.

W nocy z soboty na niedzielę policja ściągała w Przyworach samochód z torowiska. Kierowca zawieszonego na szynach bmw był kompletnie pijany.