Przegląd prasy 23.01.2022 Opole. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Opola

Śnieżnik (1424 m.n.p.m.) znajduje się zaledwie 2 godziny jazdy od Opola, dlatego jest on jednym z najbardziej popularnych kierunków wycieczek dla górołazów z naszego województwa. Na szczycie odbudowywana jest wieża widokowa, która ma być dostępna dla zwiedzających od października br.

Dotkniętych skutkami pandemii jest już 468 opolskich szkół i przedszkoli. To oznacza, że w co trzeciej placówce edukacyjnej Opolszczyzny zakażenie ucznia lub nauczyciela wymusiło częściowe przejście na inny tryb nauczania.

Prasówka 23.01 Opole: pozostałe wydarzenia

Od 27 stycznia w aptekach, które się na to zgodzą i będą spełniać określone wymogi, ruszy akcja bezpłatnego wykonywania testów antygenowych w kierunku koronawirusa. Wynik ma być znany w ciągu kilkunastu minut i ma być wpisywany do systemu. To jedna z rządowych strategii walki z V falą pandemii.