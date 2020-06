Przegląd prasy 24.06.2020 Opole, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Opola

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Opole 24.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W ostatnich tygodniach rozbudowywany most prowadzący z Pasieki na Wyspę Bolko był regularnie zamykany. - To już zaczyna być denerwujące - mówią spacerowicze. Miejski Zarząd Dróg zapewnia, że do zakończenia inwestycji więcej takich sytuacji już nie będzie.

W ramach prac w Starych Siołkowicach zbudowany został nowy chodnik, kładkę, która jest całkowicie nowym elementem krajobrazu, poszerzono jezdnię do 6 metrów oraz ułożono na niej nową asfaltową nawierzchnię. Zakończyły się też inne ważne inwestycje drogowe w powiecie opolskim.