Przegląd prasy 25.11.2021 Opole. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Opola

Zrewitalizowana promenada w Oleśnie i budynek biblioteki w Głuchołazach to zwycięzcy konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2021. W środę marszałek uhonorował laureatów.

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu zaprezentowano w środę nowego robota chirurgicznego Versius CMR Surgical. To supernowoczesne urządzenie to przyszłość leczenia małoinwazyjnego. Barierą jest koszt - ok. 12,5 mln zł.

Jak wynika z ustaleń opolskich policjantów, 21-latka w mazdzie wymusiła pierwszeństwo na mercedesie, którym kierował 35-latek.