Przegląd prasy 26.06.2020 Opole, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Opola

Jedna osoba została ranna w wypadku w podopolskiej Dąbrowie. Na drodze krajowej nr 46 samochód ciężarowy przewrócił się na osobowego peugeota i go zmiażdżył. Droga jest zablokowana. Na jezdnię wysypał się ładunek z ciężarówki.

Do 892 wzrosła liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w województwie opolskim. W piątek w regionie odnotowano trzy nowe przypadki.

Na dodatek solidarnościowy mogą liczyć osoby pracujące na etacie, z którymi po 15 marca pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony po tym terminie wygasła.

Burze z opadami deszczu miejscami od 15 do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h - prognozuje na piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami może spaść grad. Ostrzeżenie o burzach zostało wydane dla wszystkich powiatów w województwie opolskim.