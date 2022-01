Przegląd prasy 4.01.2022 Opole. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Opola

Prasówka Opole 4.01: top 3 artykuły z wczoraj

Trudno zliczyć, ilu osobom pomogła wyrwać się z domowego piekła. Z taką samą troską podchodziła do zahukanych, anonimowych kobiet, które w środku nocy uciekły przed partnerem-tyranem, jak i do wykształconych oraz rozpoznawalnych. Bo – jak wiele razy podkreślała – przemoc w domach lekarzy, prawników, urzędników czy polityków boli tak samo, choć wciąż bywa tematem tabu. Nie żyje Barbara Leszczyńska, która do końca kierowała opolskim Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.