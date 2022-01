Przegląd prasy 5.01.2022 Opole. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Opola

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ma w 2022 roku 98 milionów złotych na remonty i przebudowy dróg w regionie. Cały budżet instytucji to 143 mln złotych.

Kamila Kamińska i Michał Meyer szykują się do ślubu? Aktorska para, której uczucie rozkwitło na planie serialu "Zakochani po uszy", pochwaliła się zaręczynami w sieci. Kamińska pokazała pierścionek.

Inspekcja nadzoru budowlanego zdecydowała, że budynek przy ul. Batalionu Zośka na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu, w którym doszło do tragicznego pożaru, nie może być eksploatowany ze względu na zły stan techniczny. Aby lokatorzy mogli wrócić do swoich mieszkań, niezbędne będzie wzmocnienie ścian i stropów. Do tego czasu 45 osób mieszkać będzie u krewnych lub w ośrodku „Szansa”.