Przegląd prasy 6.06.2020 Opole, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Opola

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu wznawia specjalistyczne porady dla dzieci do lat 2. Z powodu epidemii, finansowany z unijnej puli projekt, był zawieszony od połowy marca.

5 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w regionie. Liczba zakażonych wzrosła do 720.

Prasówka 6.06 Opole: pozostałe wydarzenia

14 nowych przypadków koronawirusa w województwie opolskim - podało Ministerstwo Zdrowia w sobotnim raporcie. Najwięcej zakażeń w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim.