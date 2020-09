Przegląd prasy 8.09.2020 Opole, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Opola

Ksiądz zakażony koronawirusem przygotowywał dzieci do pierwszej komunii świętej. Chodzi o grupę 67 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu Wielkim.

W sobotę i niedzielę, 12 i 13 września, w województwie opolskim zaplanowano po ok. 40 bezpłatnych wydarzeń w ramach EDD 2020. Organizatorzy zapraszają na otwarcie wystaw, prelekcje, spotkania, warsztaty, wycieczki piesze i rowerowe.

Pod koniec sierpnia 2020 Forbes, w oparciu o analizę sporządzoną przez InfluTool, wypuścił ranking najbardziej wpływowych ludzi w polskim internecie. Lista ma 40 pozycji, my jednak prezentujemy Wam 10 pierwszych miejsc. Kim są influencerzy zbierający codziennie tysiące lajków? Kto kryje się pod nazwą RL9 i jaką twarz ma "mały potwór 96"? Zobaczcie ludzi, którzy rządzą polskim internetem. Znacie ich wszystkich?

Dzięki pomysłowości inżynierów nawet nieruchomości mogą stać się ruchome. Oto najbardziej imponujące przykłady przesuwania i przenoszenia całych budowli.

20 września odbyć ma się I Opolski Rajd Rowerowy. Jego trasa prowadzi przez nowy most nad Kanałem Ulgi oraz rozbudowany most nad Odrą prowadzący z Pasieki na Wyspę Bolko. - To nie wyścig, a impreza rodzinna - podkreślają władze Opola.