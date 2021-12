Przegląd prasy 8.12.2021 Opole. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Opola

Do sprawy zatrzymany został mieszkaniec Opola, który usłyszał zarzuty dotyczące posiadania oraz uprawy środków odurzających. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia.

W ostatnich latach zwyczajowo z końcem listopada z ulic Opola znikały rowery miejskie, ale wracały na wiosnę. Wiele wskazuje na to, że w tym roku zniknęły na stałe. Umowa z firmą GeoVelo, dotychczasowym operatorem systemu rowerów miejskich wygasła, a miasto nie planuje nowego przetargu an to zadanie.

W ostatnim spotkaniu rundy jesiennej, 1-ligowi piłkarze Odry Opole pokonali na wyjeździe Sandecję Nowy Sącz 2:1.

Do wypadku doszło w poniedziałek 6 grudnia około godz. 17. Sytuacja miała miejsce na ul. Spychalskiego, przy skrzyżowaniu z ul. Licealną.

Klub muzyczny w Zawadzkiem działał pomimo obostrzeń epidemicznych. Sanepid nakazał go zamknąć, a właściciel dyskoteki zaskarżył decyzję do sądu i wygrał. To otwiera mu drogę do ubiegania się o wysokie odszkodowanie od Skarbu Państwa.