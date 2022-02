Przegląd prasy 9.02.2022 Opole. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Opola

Opolscy inspektorzy transportu drogowego zatrzymali kolejne niesprawne ciężarówki oraz kierowców łamiących przepisy związane z czasem pracy czy przewozem towarów.

Imię dla dziecka to zwykle decyzja na całe życie. Nie dziwi więc fakt, że wielu rodziców przywiązuje ogromną wagę do jego wyboru. Sprawdziliśmy, jakie imiona w 2021 roku wybierali najczęściej mieszkańcy Opola. Przygotowany na podstawie danych z Urzędu Stanu Cywilnego ranking pokazuje, że do łask wracają imiona popularne dziesiątki lat temu. Które z nich znalazły się na szczycie listy? Przekonajcie się sami na kolejnych slajdach galerii.