Przegląd tygodnia w Opolu, najważniejsze wydarzenia od 30.08 do 5.09.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Opolski festiwal to impreza, w czasie której przez opolski amfiteatr przewijają się dziesiątki artystów. Większość z nich można spotkać również na festiwalowej ściance. Tak było też w sobotę podczas drugiego dnia 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki! Zobaczcie naszą galerię i wideo!

Media Markt przygotował dla swoich klientów ciekawe obniżki i promocje. Taniej kupicie zarówno drobny, jak i duży sprzęt AGD. W dół poszły ceny ekspresów do kawy, odkurzaczy, robotów kuchennych i wielu innych produktów. Zobaczcie najlepsze promocje w sklepach Media Markt. Oto lista produktów.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Opolu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Festiwalowe Kawiarenki na opolskim rynku mają w tym roku inną formułę, niż do tej pory. Teren sceny, na której odbywają się rozmowy z artystami, jest wygrodzony i może na niego wejść określona liczba osób. Tym, którzy się nie zmieszczą, pozostaje oglądanie wywiadów na telebimie.

Debiuty Opole 2020 - znamy wyniki konkursu. Kamil Czeszel odebrał nagrodę im. Anny Jantar - Karolinkę i czek na 30 tysięcy złotych. Wyróżniło go także stowarzyszenie SAWP. Izabela Zalewska odebrała z kolei nagrodę publiczności i czek na 20 tysięcy złotych. Na deskach opolskiego amfiteatru w piątek wystąpiło 10 młodych wykonawców. W sobotę wieczorem poznaliśmy najlepszych debiutantów.

Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki w Opolu powiększyła się o sześcioro artystów. To Anna Jurksztowicz, Izabela Trojanowska, Mieczysław Fogg, Jarosław Kukulski, Jacek Lech i Rafał Bryndal. - Każdy, kto będzie wchodził do urzędu, musi po mnie przejść - żartowała Izabela Trojanowska.

"Biała armia" i "Piechotą do lata" - te dwie piosenki usłyszymy w sobotni wieczór w wykonaniu Beaty i Bajmu podczas koncertu "Festiwal, festiwal! - Złote opolskie przeboje".

Burze z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na sobotnie popołudnie i wieczór. Miejscami może spaść grad. Wydane zostało ostrzeżenie 1. stopnia.

Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu to wielkie muzyczne święto. Trwające cztery dni widowisko przygotowywane jest wiele miesięcy i wymaga pracy setek osób i ogromnej ilości sprzętu. Zobacz z nami kulisy festiwalu.

Drugiego dnia festiwalu zobaczymy koncert piosenki literackiej "Odpowiednia pogoda na szczęście, czyli nadzieje poetów". Zobaczcie zdjęcia z próby.