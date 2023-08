Przerażający pałac hrabiny Valeski w Wędryni. Komnata tajemnic została otwarta

To cytat z drugiej części cyklu powieści o Harrym Potterze. „Harry Potter i Komnata Tajemnic"

„Komnata tajemnic została otwarta" - widnieje wielki napis na ścianie przy wejściu do jednej z dawnych komnat zabytkowego pałacu w Wędryni (w powiecie kluczborskim).

Zobaczcie, jak wygląda opuszczony pałac w Wędryni.

Okazały pałac w Wędryni zbudowano w 1860 roku Była to rezydencja rodu von Reiswitzów .

W Wędryni Valeska von Bethusy-Huc spędziła pierwsze 20 lat swojego życia.

W 1869 roku wyszła za mąż za kuzyna, posła do Reichstagu hrabiego Eugena von Bethusy-Huc. Ślubu udzielił im w Oleśnie słynny pastor Leopold Polko, budowniczy Kościoła Fenigowego. Po weselu Valeska przeprowadziła się za mężem do zamku w Zdzieszowicach.

We wspomnieniach drukowanych na łamach „Oberschlesien” nie ukrywała jednak, że to okres spędzony w Wędryni był najszczęśliwszym w jej życiu. To tutaj niemiecka pisarka zakochała się w swojej małej ojczyźnie.