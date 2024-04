Przewrócone drzewa i połamane konary. Oto skutki wichur na Opolszczyźnie Mirosław Dragon

To była pracowita noc dla strażaków. Do rana we wtorek (2 kwietnia) wyjeżdżali aż do 23 zdarzeń związanych z silnym wiatrem. Najbardziej wiało w powiecie prudnickim.