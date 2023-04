Przy USK w Opolu powstanie nowoczesna kotłownia za 20 mln zł. Ma być gotowa w 2024 r.

Ponieważ w trakcie przygotowań do realizacji projektu znacząco wzrosły jego koszty, miasto, na prośbę szpitala, zwróciło się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego o dodatkowe dofinansowanie na ten cel z nowego rozdania unijnego.

- Chcemy zapewnić szpitalowi nowoczesne źródło ogrzewania, które pozwoli nam także na wytwarzanie ciepła i prądu, niezbędnych do zagwarantowania nieprzerwanej pracy w naszych oddziałach, zakładach i bloku operacyjnym. Mamy także nadzieję, że wpłynie to na optymalizację całkowitych kosztów energii, które ponosimy – mówi Dariusz Madera, dyrektor generalny USK w Opolu. – Niezwykle ważny jest także aspekt ekologiczny. W trosce o środowisko i nasze otoczenie wyłączyliśmy z użytkowania tradycyjną kotłownię węglową, usuwając źródło niskiej emisji, a tym samym dwutlenku węgla, pyłów i gazów, które trafiały do atmosfery. Nie byłoby to wszystko możliwe bez wsparcia władz Opola, które włączyły nas do projektu i marszałka, który przyznał na ten cel dofinansowanie. Bardzo dziękujemy za tę współpracę i wsparcie.