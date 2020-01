Przybyło czujników jakości powietrza w Opolu. W pierwszym dniu w 2020 roku jego stan jest fatalny!

Do tej pory na platformie Airly na terenie Opola działało około 30 czujników. Od początku 2020 roku jest ich więcej - ponad 40.

Dane płynące z poszerzonej sieci czujników są alarmujące. Pokazują bowiem, że jakość powietrza praktycznie na terenie całego Opola jest zła. Stężenie pyłu PM10 wynosi od około 200 do 300 procent normy. Ale są punkty, gdzie jest gorzej.

W Nowej Wsi Królewskiej jeden z czujników wskazuje na ponad 350 proc. normy PM10. W dwóch zlokalizowanych w Kolonii Gosławickiej jest to blisko 350 proc. i prawie 400 proc. We Wrzoskach jest to ponad 400 proc. W Sławicach ponad 550 proc.