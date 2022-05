Przyjdź do Muzeum Śląska Opolskiego zobaczyć skarby Württembergów z Pokoju

Z końcem lutego w mediach pojawiła się sensacyjna informacja o planowanej przez monachijski Dom Aukcyjny Neumeister licytacji przedmiotów wywiezionych przez rodzinę Württembergów jeszcze przed II wojną światową z Carlsruhe, przechowywanych w posiadłościach rodowych na terenie Niemiec. 30 marca podczas 10-godzinnej aukcji Hidden Treasures – ukryte skarby rodu Württembergów licytowano ponad 500 zespołów obiektów: dzieł sztuki, pamiątek i przedmiotów użytkowych z dawnego Pokoju.

Dzięki finansowemu wsparciu marszałka województwa opolskiego Andrzeja Buły, Fundacji Eryki Simon z Görlitz oraz gminy Pokój, muzealnicy z MŚO zakupili w Monachium do zbiorów obiekty z kilkunastu pozycji aukcyjnych, w tym XVIII- i XIX-wieczne obrazy olejne, grafiki, meble, ceramikę, opatrzone monogramami rodu srebrne naczynia, złotą biżuterię oraz tekstylia. Dla Muzeum Śląska Opolskiego – instytucji skoncentrowanej głównie na historii regionu – są to cenne nabytki, wnoszące do procesu rekonstrukcji dziejów tej stanowiącej o bogactwie kulturowym Śląska miejscowości nowe, ciekawe treści.