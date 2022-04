Przyjęcie komunijne w domu czy restauracji? Ile zapłacimy u Magdy Gessler? Menu, cennik i catering na komunię 2022

- Mogliśmy zamówić tort komunijny w restauracji. Zdecydowaliśmy jednak, że na tort pójdziemy do domu. Jeszcze go nie zarezerwowałam. Jednak liczę się z tym, że podstawowy koszt to jakieś 100 - 200 złotych. Jestem na bieżąco z tortami, bo ostatnio zamawiałam na urodziny dla córki i mały tort kosztował 80 złotych. I to bez wymyślnych dekoracji, tylko z ozdobą z opłatka - opowiada Katarzyna z Poznania.