Przyszła wiosna, dlatego więcej autobusów MZK Opole będzie jeździć na działki. Zmiany w kursach linii 17 i 13

- Od kwietnia wprowadzone zostaną zmiany w rozkładzie jazdy dwóch linii MZK. Jak co roku uruchamiamy kursy obsługujące dojazd do działek zlokalizowanych przy ul. Częstochowskiej - zapowiada Ewelina Laxy z Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu. - Wprowadzona zostanie również korekta na jednym kursie linii nr 13.

Zmiany wejdą w życie od 1 kwietnia, czyli od najbliższej soboty.

Więcej autobusów miejskich pojedzie na działki przy ul. Częstochowskiej. Dojeżdżać będą tam autobusy linii 17.

Od poniedziałku do soboty do przystanku „Częstochowska Działki-Pętla” realizowanych będzie po dwanaście par kursów linii 17, w niedziele będzie to jedenaście par kursów (w jedną i w drugą stronę).

Od 1 kwietnia wprowadzona zostanie także korekta w rozkładzie linii 13.

Kurs, który rozpoczyna się z pętli w Opolu-Sławicach o godzinie 14:23, będzie przyspieszony o dziesięć minut, czyli odjeżdżać będzie ze Sławic o godz. 14:13.