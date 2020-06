Covi to młody psiak, którego ktoś przywiązał do drzewa nad rzeką, skazując na śmierć. Ale prędzej niż ona pojawili się działacze opolskiego TOZ-u. Piesek słaniał się na nogach. Miał poranioną skórę, był wyłysiały i niedożywiony. Trafił pod opiekę lekarza, a później do nowego domu, w którym nie przypomina już tego nieszczęśnika, które wolontariusze odnaleźli nad rzeką.

TOZ Opole