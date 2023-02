Pub Nirvana w Oleśnie był kultowy. Wykończyła go pandemia, ale zostały zdjęcia słynnych imprez i koncertów Mirosław Dragon

To było jedyny w swoim rodzaju pub, mieszczący się w dawnym więzieniu w Oleśnie! Organizowano tutaj koncerty rockowe i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a także mistrzostwa w grze w darta. Podział w Oleśnie był jasny: młodzież dyskotekowa jechała na dyskotekę do Wachowa, a młodzież alternatywna na koncert do Nirvany!